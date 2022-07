Вышел свежий трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»

Стал доступен к просмотру свежий трейлер проекта «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Премьера пройдет на стриминговой площадке Amazon Prime Video уже 2 сентября.