Вышел свежий трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»

Стал доступен к просмотру свежий трейлер проекта «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Премьера пройдет на стриминговой площадке Amazon Prime Video уже 2 сентября.

Выход трейлера прошел на панели «Колец власти» на Comic-Con. В нём произносят имя Саурона, который предположительно появляется на одном из кадров ролика. Недавно появилась информация об участии в работе над саундтреком композитора оригинальной трилогии «Властелин колец» Говарда Шора.