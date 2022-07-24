ЗАМАНА - Вышел свежий трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»

Вышел свежий трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»

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24 июля, 2022. Воскресенье 01:51
Vanity Fair|||
Вышел свежий трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»

Стал доступен к просмотру свежий трейлер проекта «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Премьера пройдет на стриминговой площадке Amazon Prime Video уже 2 сентября.

Вышел свежий трейлер шоу «Властелин колец: Кольца власти»
Культура

Выход трейлера прошел на панели «Колец власти» на Comic-Con. В нём произносят имя Саурона, который предположительно появляется на одном из кадров ролика. Недавно появилась информация об участии в работе над саундтреком композитора оригинальной трилогии «Властелин колец» Говарда Шора.

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