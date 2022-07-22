ЗАМАНА - Творческий вечер к 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко прошел в Театре поэзии

Творческий вечер к 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко прошел в Театре поэзии

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22 июля, 2022. Пятница 13:49
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Творческий вечер к 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко прошел в Театре поэзии

В Театре поэзии в четверг, 21 июля, прошел вечер, приуроченный к 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко, информирует пресс-служба театра.

Творческий вечер к 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко прошел в Театре поэзии
Культура

Евгений Евтушенко – популярный советский русский поэт. Он родился на станции Зима в Иркутской области. Переехав вместе с родителями в столицу страны, поэт совмещал учебу в школе с занятиями в поэтической студии Дворца пионеров Дзержинского района. Получив аттестат школы, он поступил в Литературный институт имени А. М. Горького. Свой первый сборник работ «Разведчики грядущего» Евтушенко выпустил еще в студенческие времена.

Стихотворения советского автора прочитали артисты Театра поэзии – Джамиля Закарьяева, Асият Айгунова, Ахмед Кудиев, Руслан Ларин и студентка актерского отделения ДГУ Фатима Зурутова. Также зрители могли подняться на сцену и прочитать свои любимые работы поэта.

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