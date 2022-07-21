Как считает Ана де Армас, в таком герое просто нет смысла, так как Бонд — это вполне конкретный образ, который складывался на протяжении десятков лет, начиная с книг. Намного логичнее, по мнению девушки, делать роли женских героев более значимыми. «Думаю, это куда более интересно, чем переворачивать всё с ног на голову», — отметила де Армас.
Ана де Армас высказалась против женской версии Джеймса Бонда
- Автор Дарья
- 21 июля, 2022. Четверг 14:20
Звезда «Не время умирать», последней части с Дэниэлом Крейгом в роли агента 007, прокомментировала возможную женскую версию героя.
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