Как считает Ана де Армас, в таком герое просто нет смысла, так как Бонд — это вполне конкретный образ, который складывался на протяжении десятков лет, начиная с книг. Намного логичнее, по мнению девушки, делать роли женских героев более значимыми. «Думаю, это куда более интересно, чем переворачивать всё с ног на голову», — отметила де Армас.