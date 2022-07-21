Выход приурочен к 30-летию с памятного события, когда в 1992 году мультфильм Disney стал первой анимационной картиной, номинированной на «Оскар». «Не могу поверить, что стану частью наследия “Красавицы и Чудовища”. Люди увидят чернокожую филиппинскую Белль! Я всегда хотела быть диснеевской принцессой, и я смогу поработать с двумя замечательными режиссерами: Хэмишем Гамильтоном и моим любимым Джоном М. Чу. Это очень сюрреалистично, и я очень благодарна», — высказалась счастливая актриса.
Роль Белль в спецвыпуске «Красавицы и Чудовища» отдали темнокожей певице H.E.R.
- Автор Дарья
- 21 июля, 2022. Четверг 13:17
Обладательница «Грэмми» H.E.R. сыграет роль легендарной Белль в двухчасовом спецвыпуске «Красавицы и Чудовища» от NBC.
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