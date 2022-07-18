Проект по мотивам культового фильма «Обитель зла» стал худшим на Netflix

Автор Дарья |||

Новое шоу «Обитель зла», снятое по мотивам одноименной картины, стало худшим по рейтингам на стриминговой площадке Netflix. Сериал стал доступен для просмотра 14 июля и уже успел собрать критику от фанатов серии.