На портале-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes проект получил низкий рейтинг – всего 22 процента. Критики отдали ему 53 процента. Смотря на такие показатели, эксперты в едином мнении признали данное шоу одним из худших сериалов платформы. Зрители критиковали и игру актеров, и сценарий. Основных персонажей в сериале сыграли Элла Балинска, Паола Нуньес, Сиена Агудонг, Лэнс Реддик, Терло Конвери и другие.
Проект по мотивам культового фильма «Обитель зла» стал худшим на Netflix
- Автор Дарья
- 18 июля, 2022. Понедельник 09:51
Новое шоу «Обитель зла», снятое по мотивам одноименной картины, стало худшим по рейтингам на стриминговой площадке Netflix. Сериал стал доступен для просмотра 14 июля и уже успел собрать критику от фанатов серии.
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