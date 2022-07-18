ЗАМАНА - Проект по мотивам культового фильма «Обитель зла» стал худшим на Netflix

Проект по мотивам культового фильма «Обитель зла» стал худшим на Netflix

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18 июля, 2022. Понедельник 09:51
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Проект по мотивам культового фильма «Обитель зла» стал худшим на Netflix

Новое шоу «Обитель зла», снятое по мотивам одноименной картины, стало худшим по рейтингам на стриминговой площадке Netflix. Сериал стал доступен для просмотра 14 июля и уже успел собрать критику от фанатов серии.

Проект по мотивам культового фильма «Обитель зла» стал худшим на Netflix
Культура

На портале-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes проект получил низкий рейтинг – всего 22 процента. Критики отдали ему 53 процента. Смотря на такие показатели, эксперты в едином мнении признали данное шоу одним из худших сериалов платформы.  Зрители критиковали и игру актеров, и сценарий.  Основных персонажей в сериале сыграли Элла Балинска, Паола Нуньес, Сиена Агудонг, Лэнс Реддик, Терло Конвери и другие.

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