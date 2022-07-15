Появился тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Стоит напомнить, что шоу не будет прямой адаптацией произведений Толкина, а его события проходят за 1000 лет до рождения Бильбо или Фродо Бэггинса. При этом сериал прольёт свет на такие важные события, как восстание Саурона и создание колец. Для просмотра «Властелин колец: Кольца власти» станет доступен 2 сентября на Prime Video.