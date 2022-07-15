Стоит напомнить, что шоу не будет прямой адаптацией произведений Толкина, а его события проходят за 1000 лет до рождения Бильбо или Фродо Бэггинса. При этом сериал прольёт свет на такие важные события, как восстание Саурона и создание колец. Для просмотра «Властелин колец: Кольца власти» станет доступен 2 сентября на Prime Video.
Появился тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
- Автор Дарья
- 15 июля, 2022. Пятница 09:53
Стриминговая площадка Prime Video выпустила тизер грядущего проекта «Властелин колец: Кольца власти», который знакомит нас с главными героями.
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