Совсем скоро стартует прием документов на получение субсидии. Подробная информация будет размещена на официальном сайте и в соцсетях министерства.

Автор Дарья |||

С июля по декабрь текущего года в шести городских парках Москвы пройдут выставки фотографий о достопримечательностях и поэтах Дагестана.