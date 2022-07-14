ЗАМАНА - Совсем скоро стартует прием документов на получение субсидии. Подробная информация будет размещена на официальном сайте и в соцсетях министерства.

Совсем скоро стартует прием документов на получение субсидии. Подробная информация будет размещена на официальном сайте и в соцсетях министерства.

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14 июля, 2022. Четверг 14:11
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Совсем скоро стартует прием документов на получение субсидии. Подробная информация будет размещена на официальном сайте и в соцсетях министерства.

С июля по декабрь текущего года в шести городских парках Москвы пройдут выставки фотографий о достопримечательностях и поэтах  Дагестана.

Совсем скоро стартует прием документов на получение субсидии. Подробная информация будет размещена на официальном сайте и в соцсетях министерства.
Культура

Жители Москвы и гости столицы смогут увидеть яркие фотографии края, познакомиться с его культурой, а также узнать интересные факты о горных селах, памятниках и культовых сооружениях республики.

Первая выставка уже доступна для просмотра с 11 июля в парке «Кузьминки-Люблино». Далее с августа по декабрь фотовыставки будут проходить в следующих парках: «Красная Пресня», «Эрмитаж» Парк «Горка», «Усадьба Воронцово», «Ходынское поле» и парк «Таганский».

Организатором фотовыставки «Республика Дагестан» выступает Постоянное представительство субъекта при главе РФ совместно с Департаментом Культуры столицы.

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