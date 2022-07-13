ЗАМАНА - В сети появился первый официальный трейлер "Брата 3"

В сети появился первый официальный трейлер "Брата 3"

Автор
13 июля, 2022. Среда 03:10
|||
В сети появился первый официальный трейлер &quot;Брата 3&quot;

Отечественная криминальная лента "Брат 3" получила первый официальный трейлер.

Ролик был опубликован на youtube-канале проекта. Сюжет фильма никак не связан с легендарной криминальной дилогией Алексея Балабанова.
 
Первый трейлер «Брата 3» знакомит зрителей с основными героями, которых играют российские и зарубежные актеры.
 
Роли сыграли Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника»), Валерий Карпенко («Молодежка»), экс-руководитель Архангельска Александр Донской, певец и актер Антон Зацепин, рэперы Птаха и Басота, звезда американских боевиков Эрик Робертс, актер из «Пилы» и «Зачарованных» Костас Мэндилор и другие.
 
«Брат 3» повествует о братьях-близнецах, которые живут очень разной жизнью: один стал генералом, а другой — лидером банды. 

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top