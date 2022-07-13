В сети появился первый официальный трейлер "Брата 3"

Ролик был опубликован на youtube-канале проекта. Сюжет фильма никак не связан с легендарной криминальной дилогией Алексея Балабанова.

Первый трейлер «Брата 3» знакомит зрителей с основными героями, которых играют российские и зарубежные актеры.

Роли сыграли Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника»), Валерий Карпенко («Молодежка»), экс-руководитель Архангельска Александр Донской, певец и актер Антон Зацепин, рэперы Птаха и Басота, звезда американских боевиков Эрик Робертс, актер из «Пилы» и «Зачарованных» Костас Мэндилор и другие.