ЗАМАНА - Вечер к юбилею народной поэтессы Фазу Алиевой прошел в Дагестане

Вечер к юбилею народной поэтессы Фазу Алиевой прошел в Дагестане

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12 июля, 2022. Вторник 15:34
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Вечер к юбилею народной поэтессы Фазу Алиевой прошел в Дагестане Вечер к юбилею народной поэтессы Фазу Алиевой прошел в Дагестане

Праздничное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой, прошел в Махачкале, информирует пресс-служба министерства культуры региона.

Вечер к юбилею народной поэтессы Фазу Алиевой прошел в Дагестане
Культура

Музыкально-театрализованная программа стартовала с памятной видеохроники одного из ярких моментов признания творческой и общественной работы Фазу Алиевой – вручения президентом России Владимиром Путиным высшей государственной награды Российской Федерации – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

В своем приветственном слове заместитель премьер-министра Дагестана Муслим Телякавов подчеркнул огромный вклад Фазу Алиевой в многонациональную культуру России.

Концертная программа началась с музыкальной композиции на слова поэтессы «Родина».

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