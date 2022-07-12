Музыкально-театрализованная программа стартовала с памятной видеохроники одного из ярких моментов признания творческой и общественной работы Фазу Алиевой – вручения президентом России Владимиром Путиным высшей государственной награды Российской Федерации – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
В своем приветственном слове заместитель премьер-министра Дагестана Муслим Телякавов подчеркнул огромный вклад Фазу Алиевой в многонациональную культуру России.
Концертная программа началась с музыкальной композиции на слова поэтессы «Родина».