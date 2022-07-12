Картина Бекмамбетова «Особо опасен» попала в топ-10 самых просматриваемых на Netflix

Об этом 11 июля рассказала киностудия режиссера «Базелевс» в своем Telegram-канале. На тот момент картина Бекмамбетова находилась на 6 строчке в общем зачете за прошлую неделю.

В «Базелевсе» отметили, что для студии эта новость стала приятным сюрпризом, особенно с учетом того, что лента была снята аж 14 лет назад, а ранее он не входил в списки самых просматриваемых лент на стриминге. "Внезапный повод для гордости! Картина Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» бьет рекорды по просмотрам на Netflix. Подписчики начали заново знакомиться с безумным супергеройским боевиком – за прошлую неделю он сделал неожиданный скачок в чартах сервиса и стал шестым самым просматриваемым фильмом в США," — заявили в киностудии.