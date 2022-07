Энтони Маки сыграет главную роль в новом проекте про Капитана Америку

Сайт The Hollywood Reporter заявляет о том, что 4-ю ленту о Капитане Америка для Marvel Cinematic Universe снимет постановщик фантастической картины «Парадокс Кловерфилда» Джулиус Она.

Сценарий к проекту напишет Малкольм Спеллман, который является шоураннером сериала «Сокол и Зимний Солдат» (The Falcon and the Winter Soldier).

К своей роли в ленте вернётся Энтони Маки (Сэм Уилсон, Сокол). Именно персонаж Маки станет новым Капитаном Америка.

Проект войдёт в 5 фазу Marvel Cinematic Universe, и выйдет не раньше 2024-25 года.