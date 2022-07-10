Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности прошло в Дагестанских Огнях

В рамках мероприятия прозвучали песни народного ансамбля «Огонек», стихи о семье, а также прошла беседа с ведущей и гостями, где произнесла речь мать пятерых детей Сакинат Умарова.

«Во все времена семья почиталась, как истинная ценность, источник духовных и жизненных сил, опора и поддержка. С самого детства в кругу родных и близких мы учимся любви, доверию, прощению. Именно в семье передаются из поколения в поколение традиции взаимопомощи, уважения к старшим», — заметила депутат горсобрания Дагестанских Огней Фероза Магомедова.