ЗАМАНА - Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности прошло в Дагестанских Огнях

Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности прошло в Дагестанских Огнях

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10 июля, 2022. Воскресенье 02:49
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Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности прошло в Дагестанских Огнях

Акция «Крепкая семья - достояние России» ко Дню семьи, любви верности прошла в Дагестанских Огнях, информирует пресс-служба республиканского отделения партии ЕР.

Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности прошло в Дагестанских Огнях
Культура

В рамках мероприятия прозвучали песни народного ансамбля «Огонек», стихи о семье, а также прошла беседа с ведущей и гостями, где произнесла речь мать пятерых детей Сакинат Умарова.

«Во все времена семья почиталась, как истинная ценность, источник духовных и жизненных сил, опора и поддержка. С самого детства в кругу родных и близких мы учимся любви, доверию, прощению. Именно в семье передаются из поколения в поколение традиции взаимопомощи, уважения к старшим», — заметила депутат горсобрания Дагестанских Огней Фероза Магомедова.

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