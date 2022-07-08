ЗАМАНА - В кинотеатрах России снова покажут фильм «Паразиты»

В кинотеатрах России снова покажут фильм «Паразиты»

Автор
08 июля, 2022. Пятница 15:51
Dave Bedrosian, via www.imago-im / www.imago-images.de / Global Look Press|||
В кинотеатрах России снова покажут фильм «Паразиты»

В отечественных кинотеатрах снова покажут южнокорейскую ленту «Паразиты». Об этом информирует «Бюллетень кинопрокатчика».

В кинотеатрах России снова покажут фильм «Паразиты»
Культура

Картина режиссера Пон Джун Хо, которая является лауреатом премии "Оскар", повествует о бедной семье из четырех человек, «паразитирующей» за счет других. Однажды сыну выпадает возможность подработать репетитором в богатой семье Пак. Вместе с собой он приводит в дом хозяев своих родителей и сестру, которые представляются водителем, горничной и учителем искусств. Основных персонажей сыграли актеры Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Ёджон, Пак Со Дам, Пак Со Джун и Чхве У Сик.

Фильм вновь появится на больших экранах 4 августа.

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