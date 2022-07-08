ЗАМАНА - Российские мультфильмы становятся популярнее картин Disney в Европе

Российские мультфильмы становятся популярнее картин Disney в Европе

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08 июля, 2022. Пятница 08:51
slovnet.ru|||
Российские мультфильмы становятся популярнее картин Disney в Европе

Российский анимационный сериал «Маша и медведь» очень популярен среди детей в Венгрии.

Российские мультфильмы становятся популярнее картин Disney в Европе
Культура

У европейских зрителей все чаще появляются вопросы к качеству мультфильмов корпорации Disney. Об этом рассказал венгерский политический аналитик Миклош Кевехази, передает «ПолитРоссия».

Было озвучено, что несколько последних мультфильмов Disney провалились в международном прокате. Специалисты высказываются, что причиной этого является пропаганда ЛГБТ, содержащаяся в мультиках американского производства. Киностудия Disney считает, что необходимо как можно раньше начать повышать осведомлённость юного поколения в таких вопросах, но родители не желают вести своих детей в кинотеатры на просмотр мультфильмов с таким посылом.

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