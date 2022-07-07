Дафферы сообщили, что новая компания будет руководствоваться целью создания историй, вдохновлявших их в детстве. В приоритете у них сейчас работа над 5 сезоном «Очень странных дел», но их список планов намного шире. Накануне братья Дафферы сообщили, что спин-офф «Очень странных дел» будет повествовать о новых героях, а четвёртый сезон стал вторым сериалом Netflix, который собрал миллиард часов просмотров.
Создатели «Очень странных дел» займутся новой адаптацией «Тетради смерти»
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 10:08
Авторы популярного шоу «Очень странные дела» (Stranger Things) Мэтт и Росс Дафферы открыли киностудию Upside Down Pictures и возобновили сотрудничество с Netflix для работы над несколькими новыми проектами, информирует Deadline. Среди них новая адаптация японской манги «Тетрадь смерти» в виде сериала.
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