ЗАМАНА - Создатели «Очень странных дел» займутся новой адаптацией «Тетради смерти»

Создатели «Очень странных дел» займутся новой адаптацией «Тетради смерти»

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07 июля, 2022. Четверг 10:08
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Создатели «Очень странных дел» займутся новой адаптацией «Тетради смерти»

Авторы популярного шоу «Очень странные дела» (Stranger Things) Мэтт и Росс Дафферы открыли киностудию Upside Down Pictures и возобновили сотрудничество с Netflix для работы над несколькими новыми проектами, информирует Deadline. Среди них новая адаптация японской манги «Тетрадь смерти» в виде сериала.

Создатели «Очень странных дел» займутся новой адаптацией «Тетради смерти»
Культура

Дафферы сообщили, что новая компания будет руководствоваться целью создания историй, вдохновлявших их в детстве. В приоритете у них сейчас работа над 5 сезоном «Очень странных дел», но их список планов намного шире. Накануне братья Дафферы сообщили, что спин-офф «Очень странных дел» будет повествовать о новых героях, а четвёртый сезон стал вторым сериалом Netflix, который собрал миллиард часов просмотров.

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