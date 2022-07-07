Сервис Amazon выложил второй тизер «Властелина колец: Кольца власти»

В тизере можно увидеть персонажей ленты, наблюдающих за странным объектом в небе, похожим на метеорит или комету. Полную версию тизера могут увидеть лишь подписчики сервиса Amazon. Шоу «Властелин колец: Кольца власти» повествует о Второй эпохе Средиземья, которая была за 1000 лет до событий, происходивших в романах Джона Толкина. Тогда случилось восхождение Саурона, а в мире появились 19 таинственных артефактов.