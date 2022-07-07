ЗАМАНА - Сервис Amazon выложил второй тизер «Властелина колец: Кольца власти»

Сервис Amazon выложил второй тизер «Властелина колец: Кольца власти»

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07 июля, 2022. Четверг 08:22
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Сервис Amazon выложил второй тизер «Властелина колец: Кольца власти»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал короткий тизер шоу «Властелин колец: Кольца власти».

В тизере можно увидеть персонажей ленты, наблюдающих за странным объектом в небе, похожим на метеорит или комету. Полную версию тизера могут увидеть лишь подписчики сервиса Amazon. Шоу «Властелин колец: Кольца власти» повествует о Второй эпохе Средиземья, которая была за 1000 лет до событий, происходивших в романах Джона Толкина. Тогда случилось восхождение Саурона, а в мире появились 19 таинственных артефактов. 

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