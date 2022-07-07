В тизере можно увидеть персонажей ленты, наблюдающих за странным объектом в небе, похожим на метеорит или комету. Полную версию тизера могут увидеть лишь подписчики сервиса Amazon. Шоу «Властелин колец: Кольца власти» повествует о Второй эпохе Средиземья, которая была за 1000 лет до событий, происходивших в романах Джона Толкина. Тогда случилось восхождение Саурона, а в мире появились 19 таинственных артефактов.
Сервис Amazon выложил второй тизер «Властелина колец: Кольца власти»
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 08:22
Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал короткий тизер шоу «Властелин колец: Кольца власти».
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