Россия отказалась от участия в "Детском Евровидении"

Прием заявок на национальный отбор для участия в международном музыкальном конкурсе "Детское Евровидение" в текущем году проходить не будет, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Академии Игоря Крутого, которая в прошлом являлась организатором национального отбора.

"Академия Игоря Крутого заявляет об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни "Евровидение", — сообщила пресс-служба.

В академии уточнили, что решение принято в связи с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение Российской Федерации от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022".