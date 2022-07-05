"Академия Игоря Крутого заявляет об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни "Евровидение", — сообщила пресс-служба.
В академии уточнили, что решение принято в связи с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение Российской Федерации от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022".