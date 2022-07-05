ЗАМАНА - Россия отказалась от участия в "Детском Евровидении"

Россия отказалась от участия в "Детском Евровидении"

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05 июля, 2022. Вторник 16:53
junioreurovision.tv|||
Россия отказалась от участия в &quot;Детском Евровидении&quot;

Прием заявок на национальный отбор для участия в международном музыкальном конкурсе "Детское Евровидение" в текущем году проходить не будет, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Академии Игоря Крутого, которая в прошлом являлась организатором национального отбора.

Россия отказалась от участия в "Детском Евровидении"
Культура

"Академия Игоря Крутого заявляет об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни "Евровидение", — сообщила пресс-служба.

В академии уточнили, что решение принято в связи с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение Российской Федерации от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022".

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