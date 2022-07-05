И хоть точные сроки выхода актеру пока неизвестны, он, исходя из опыта предыдущих съёмок в сериале, сделал предположение, что новый сезон «Очень странных дел» выйдет в середине 2024 года. «Я думаю, что мы начнём [снимать] в 2023 году. Они [братья Даффер] дописывают сценарий в текущем году, им необходимо подготовиться и прочее. Так что, надеюсь, он будет готов. Таков план, как я знаю. Судя по нашей репутации, сезон выйдет в середине 2024 года», — отметил Харбор.
Дэвид Харбор назвал предположительные сроки релиза «Очень странных дел 5»
- Автор Дарья
- 05 июля, 2022. Вторник 11:10
Исполнитель героя Джима Хоппера в популярном шоу «Очень странные дела» (Stranger Things) Дэвид Харбор в разговоре с журналом GQ ответил на вопрос, когда фанатам проекта стоит ждать последний 5 сезон.
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