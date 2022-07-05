Дэвид Харбор назвал предположительные сроки релиза «Очень странных дел 5»

И хоть точные сроки выхода актеру пока неизвестны, он, исходя из опыта предыдущих съёмок в сериале, сделал предположение, что новый сезон «Очень странных дел» выйдет в середине 2024 года. «Я думаю, что мы начнём [снимать] в 2023 году. Они [братья Даффер] дописывают сценарий в текущем году, им необходимо подготовиться и прочее. Так что, надеюсь, он будет готов. Таков план, как я знаю. Судя по нашей репутации, сезон выйдет в середине 2024 года», — отметил Харбор.