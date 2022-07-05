ЗАМАНА - Дагестанцы поучаствовали в праздновании «Сабантуя» в Свердловской области

Дагестанцы поучаствовали в праздновании «Сабантуя» в Свердловской области

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05 июля, 2022. Вторник 10:47
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Дагестанцы поучаствовали в праздновании «Сабантуя» в Свердловской области

В городе Сысерть прошло празднование «Сабантуя», в котором поучаствовали представители Постпредства Дагестана, информирует представительство Дагестана в регионе.

Дагестанцы поучаствовали в праздновании «Сабантуя» в Свердловской области
Культура

По традиции на «Сабантуе» прошла дегустация блюд национальной кухни, продемонстрировано искусство тамбурной вышивки и борьбы на поясах - куреш и конные скачки. «Чуткое внимание к культуре и к традициям народов Урала - эта одно из важнейших и ярких векторов в работе руководства Свердловской области в укреплении дружбы народов, что и подтверждает проведенный сегодня многотысячный национальный праздник татар и башкир в области», — отметил Представитель Правительства Дагестана в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов.

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