По традиции на «Сабантуе» прошла дегустация блюд национальной кухни, продемонстрировано искусство тамбурной вышивки и борьбы на поясах - куреш и конные скачки. «Чуткое внимание к культуре и к традициям народов Урала - эта одно из важнейших и ярких векторов в работе руководства Свердловской области в укреплении дружбы народов, что и подтверждает проведенный сегодня многотысячный национальный праздник татар и башкир в области», — отметил Представитель Правительства Дагестана в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов.
Дагестанцы поучаствовали в праздновании «Сабантуя» в Свердловской области
- Автор Дарья
- 05 июля, 2022. Вторник 10:47
В городе Сысерть прошло празднование «Сабантуя», в котором поучаствовали представители Постпредства Дагестана, информирует представительство Дагестана в регионе.
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