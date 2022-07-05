Дагестанцы поучаствовали в праздновании «Сабантуя» в Свердловской области

По традиции на «Сабантуе» прошла дегустация блюд национальной кухни, продемонстрировано искусство тамбурной вышивки и борьбы на поясах - куреш и конные скачки. «Чуткое внимание к культуре и к традициям народов Урала - эта одно из важнейших и ярких векторов в работе руководства Свердловской области в укреплении дружбы народов, что и подтверждает проведенный сегодня многотысячный национальный праздник татар и башкир в области», — отметил Представитель Правительства Дагестана в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов.