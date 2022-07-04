ЗАМАНА - Умер советский кинорежиссер Юлий Файт

Умер советский кинорежиссер Юлий Файт

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04 июля, 2022. Понедельник 17:02
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Умер советский кинорежиссер Юлий Файт

Ушел из жизни кинорежиссер Юлий Файт, ему было 86 лет, информирует РБК.

Умер советский кинорежиссер Юлий Файт
Культура

По предварительным сведениям, причиной смерти стал острый инфаркт. Данных о месте и дате похорон пока нет.

Режиссер появился на свет в 1937 году в Москве и с детства снимался в кино. Его карьера стартовала с эпизодов в "Падении Берлина", далее он сыграл роль в первой студенческой ленте Тарковского "Убийцы". Получив диплом ВГИК, снял свою первую полнометражную картину "Пока фронт в обороне".

Юлий Файт снимал сюжеты для "Альманаха кинопутешествий" и "Ералаша", а также много телевизионных и документальных лент, среди которых "Родники творчества", "Четверо и музыка" и "Композитор Борис Чайковский".

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