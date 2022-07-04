Умер советский кинорежиссер Юлий Файт

Ушел из жизни кинорежиссер Юлий Файт, ему было 86 лет, информирует РБК.

По предварительным сведениям, причиной смерти стал острый инфаркт. Данных о месте и дате похорон пока нет.

Режиссер появился на свет в 1937 году в Москве и с детства снимался в кино. Его карьера стартовала с эпизодов в "Падении Берлина", далее он сыграл роль в первой студенческой ленте Тарковского "Убийцы". Получив диплом ВГИК, снял свою первую полнометражную картину "Пока фронт в обороне".

Юлий Файт снимал сюжеты для "Альманаха кинопутешествий" и "Ералаша", а также много телевизионных и документальных лент, среди которых "Родники творчества", "Четверо и музыка" и "Композитор Борис Чайковский".