Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры России, Минкультуры региона, Государственного Российского дома народного творчества им. В.Д.Поленова, Республиканского дома народного творчества МК РД, в рамках нацпроекта «Культура» под эгидой ЮНЕСКО ООО Международный холдинг «Арт-Инициатива».
Начал программу мероприятия фольклорный ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта зажигательным танцем «Приветственная лезгинка».
Далее зрителям показали видеофильм о становлении и развитии регионального дома народного творчества, посвящённый его 85-летию.
Подробнее можно прочитать на сайте.
В Махачкале прошел заключительный гала-концерт XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
- Автор Дарья
- 04 июля, 2022. Понедельник 13:07
В Махачкале прошел финальный гала-концерт XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»- Праздник традиционной культуры «Этнокультурный Дагестан», посвящённый 85-летию РДНТ.
Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры России, Минкультуры региона, Государственного Российского дома народного творчества им. В.Д.Поленова, Республиканского дома народного творчества МК РД, в рамках нацпроекта «Культура» под эгидой ЮНЕСКО ООО Международный холдинг «Арт-Инициатива».
Начал программу мероприятия фольклорный ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта зажигательным танцем «Приветственная лезгинка».
Далее зрителям показали видеофильм о становлении и развитии регионального дома народного творчества, посвящённый его 85-летию.
Подробнее можно прочитать на сайте.
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