В Махачкале прошел заключительный гала-концерт XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»

Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры России, Минкультуры региона, Государственного Российского дома народного творчества им. В.Д.Поленова, Республиканского дома народного творчества МК РД, в рамках нацпроекта «Культура» под эгидой ЮНЕСКО ООО Международный холдинг «Арт-Инициатива». Начал программу мероприятия фольклорный ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта зажигательным танцем «Приветственная лезгинка». Далее зрителям показали видеофильм о становлении и развитии регионального дома народного творчества, посвящённый его 85-летию. Подробнее можно прочитать на сайте.



