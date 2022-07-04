ЗАМАНА - В Махачкале прошел заключительный гала-концерт XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»

В Махачкале прошел заключительный гала-концерт XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»

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04 июля, 2022. Понедельник 13:07
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В Махачкале прошел заключительный гала-концерт XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»

В Махачкале прошел финальный гала-концерт XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»- Праздник традиционной культуры «Этнокультурный Дагестан», посвящённый 85-летию РДНТ. 

В Махачкале прошел заключительный гала-концерт XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
Культура

Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры России, Минкультуры региона, Государственного Российского дома народного творчества им. В.Д.Поленова, Республиканского дома народного творчества МК РД, в рамках нацпроекта «Культура» под эгидой ЮНЕСКО ООО Международный холдинг «Арт-Инициатива». Начал программу мероприятия фольклорный ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта зажигательным танцем «Приветственная лезгинка».  Далее зрителям показали видеофильм о становлении и развитии регионального дома народного творчества, посвящённый его 85-летию.  Подробнее можно прочитать на сайте.

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