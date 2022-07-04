ЗАМАНА - Фильм «Одна» в 4 раз стал лидером кинопроката в России

Фильм «Одна» в 4 раз стал лидером кинопроката в России

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04 июля, 2022. Понедельник 09:24
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Фильм «Одна» в 4 раз стал лидером кинопроката в России

Отечественная лента-катастрофа «Одна» четвертую неделю подряд становится лидером российского кинопроката. Об этом информирует сайт kinobusiness.com.

Фильм «Одна» в 4 раз стал лидером кинопроката в России
Культура

По итогам уикэнда картина Дмитрия Суворова заработала 19 млн рублей. Общие сборы фильма с начала проката составили 209 млн рублей. Далее за "Одна" идут ленты «Дикая (14 млн рублей), «Кощей. Похититель невест» (14 млн) и «Главная роль» (11 млн). Kinobusiness.com уточняет, что прошедшие выходные стали худшими по сборам в России за последние 15 лет.

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