Фильм «Одна» в 4 раз стал лидером кинопроката в России

По итогам уикэнда картина Дмитрия Суворова заработала 19 млн рублей. Общие сборы фильма с начала проката составили 209 млн рублей. Далее за "Одна" идут ленты «Дикая (14 млн рублей), «Кощей. Похититель невест» (14 млн) и «Главная роль» (11 млн). Kinobusiness.com уточняет, что прошедшие выходные стали худшими по сборам в России за последние 15 лет.