По итогам уикэнда картина Дмитрия Суворова заработала 19 млн рублей. Общие сборы фильма с начала проката составили 209 млн рублей. Далее за "Одна" идут ленты «Дикая (14 млн рублей), «Кощей. Похититель невест» (14 млн) и «Главная роль» (11 млн). Kinobusiness.com уточняет, что прошедшие выходные стали худшими по сборам в России за последние 15 лет.
Фильм «Одна» в 4 раз стал лидером кинопроката в России
- Автор Дарья
- 04 июля, 2022. Понедельник 09:24
Отечественная лента-катастрофа «Одна» четвертую неделю подряд становится лидером российского кинопроката. Об этом информирует сайт kinobusiness.com.
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