ЗАМАНА - Начались съемки ленты о московском народном ополчении 1941 года

Начались съемки ленты о московском народном ополчении 1941 года

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04 июля, 2022. Понедельник 08:45
Telegram / Глазами Шапошникова|||
Начались съемки ленты о московском народном ополчении 1941 года

Съемки проекта «По зову сердца», посвященного московскому народному ополчению 1941 года, начались в столице, информирует председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Начались съемки ленты о московском народном ополчении 1941 года
Культура

— Я и сам участвую в съемках! Моя роль — второй секретарь горкома партии. И знаете, я сегодня в этом вот костюме начала сороковых, слушая тот самый призыв Сталина о формировании московского народного ополчения, представляю себе, каково было нашим дедам и прадедам тогда — в этот день 81 год назад, — заметил он. Кроме того, в съемках фильма участвуют жители Москвы — потомки народных ополченцев. Картина позволит отдать дань памяти героям, из которых почти 95% не вернулись с полей сражений, написал Шапошников в своих соцсетях.

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