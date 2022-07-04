Начались съемки ленты о московском народном ополчении 1941 года

— Я и сам участвую в съемках! Моя роль — второй секретарь горкома партии. И знаете, я сегодня в этом вот костюме начала сороковых, слушая тот самый призыв Сталина о формировании московского народного ополчения, представляю себе, каково было нашим дедам и прадедам тогда — в этот день 81 год назад, — заметил он. Кроме того, в съемках фильма участвуют жители Москвы — потомки народных ополченцев. Картина позволит отдать дань памяти героям, из которых почти 95% не вернулись с полей сражений, написал Шапошников в своих соцсетях.