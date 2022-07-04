ЗАМАНА - Билборды с изображением Фазу Алиевой разместят в 25 городах страны

Билборды с изображением Фазу Алиевой разместят в 25 городах страны

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04 июля, 2022. Понедельник 08:07
http://dagpravda.ru/|||
Билборды с изображением Фазу Алиевой разместят в 25 городах страны

В год 90-летия народной дагестанской поэтессы Фазу Алиевой постоянное представительство Дагестана при Президенте России вместе с оператором наружной рекламы RUS OUTDOOR организовало установку билбордов с фотографией известной российской поэтессы.

Билборды с изображением Фазу Алиевой разместят в 25 городах страны
Культура

Они будут размещены с июля по декабрь этого года в следующих регионах страны: Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Дальневосточний и Южный. Постоянный представитель Дагестана при главе России Владислав Толстюк отметил:

 «В общем билборды будут находиться в 25 городах страны: от Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга до Саратова, Пурми, Курска, Ангарска и других. Задача – напомнить россиянам о праздновании 90-летия Фазу Алиевой».

Стоит напомнить, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия России, а в Дагестане празднуют 90-летие поэтессы.

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