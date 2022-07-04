Билборды с изображением Фазу Алиевой разместят в 25 городах страны

В год 90-летия народной дагестанской поэтессы Фазу Алиевой постоянное представительство Дагестана при Президенте России вместе с оператором наружной рекламы RUS OUTDOOR организовало установку билбордов с фотографией известной российской поэтессы.

Они будут размещены с июля по декабрь этого года в следующих регионах страны: Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Дальневосточний и Южный. Постоянный представитель Дагестана при главе России Владислав Толстюк отметил:

«В общем билборды будут находиться в 25 городах страны: от Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга до Саратова, Пурми, Курска, Ангарска и других. Задача – напомнить россиянам о праздновании 90-летия Фазу Алиевой».

Стоит напомнить, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия России, а в Дагестане празднуют 90-летие поэтессы.