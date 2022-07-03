Netflix показал начальные титры аниме по мотивам Cyberpunk 2077

В ролике можно увидеть имена тех, кто работает над 10-серийным проектом, например, сценаристов в лице Ёсики Усы и Масахико Оцуки, а также композитора Акиру Ямаоку, который известен по музыке к серии игр Silent Hill. Сериал «Киберпанк: Бегущие по краю» повествует о жизни Дэвида Мартинеза, желающего покорить улицы Найт-Сити, став уважаемым наёмником. Премьера пройдет уже в текущем году.