В ролике можно увидеть имена тех, кто работает над 10-серийным проектом, например, сценаристов в лице Ёсики Усы и Масахико Оцуки, а также композитора Акиру Ямаоку, который известен по музыке к серии игр Silent Hill. Сериал «Киберпанк: Бегущие по краю» повествует о жизни Дэвида Мартинеза, желающего покорить улицы Найт-Сити, став уважаемым наёмником. Премьера пройдет уже в текущем году.
Netflix показал начальные титры аниме по мотивам Cyberpunk 2077
- Автор Дарья
- 03 июля, 2022. Воскресенье 15:22
Стриминг Netflix опубликовал на своём YouTube-канале начальные титры аниме «Киберпанк: Бегущие по краю».
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