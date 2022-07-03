ЗАМАНА - Netflix показал начальные титры аниме по мотивам Cyberpunk 2077

Netflix показал начальные титры аниме по мотивам Cyberpunk 2077

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03 июля, 2022. Воскресенье 15:22
промо-арт «Киберпанк: Бегущие по краю»|||
Netflix показал начальные титры аниме по мотивам Cyberpunk 2077

Стриминг Netflix опубликовал на своём YouTube-канале начальные титры аниме «Киберпанк: Бегущие по краю».

В ролике можно увидеть имена тех, кто работает над 10-серийным проектом, например, сценаристов в лице Ёсики Усы и Масахико Оцуки, а также композитора Акиру Ямаоку, который известен по музыке к серии игр Silent Hill. Сериал «Киберпанк: Бегущие по краю» повествует о жизни Дэвида Мартинеза, желающего покорить улицы Найт-Сити, став уважаемым наёмником. Премьера пройдет уже в текущем году.

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