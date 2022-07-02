Фольклорная группа «Ритм Индии» из Индии продемонстрировала свою народную культуру. Также зрители с энтузиазмом встретили номера ансамбля крымско-татарского танца «ATESH».
«Наш ансамбль приехал в Дагестан в первый раз. Нас прекрасно приняли, здесь крайне гостеприимные жители и невероятная природа. Мы представляем крымско-татарские национальные танцы, в которых мы демонстрируем свою культуру и обычаи. Этим и фестиваль нам нравится, что здесь есть возможность увидеть культуру других наций», – заметил руководитель ансамбля из Крыма Мидат Халилов.
Последним номером стало выступление ансамбля песни и танца «Сиверко» из Архангельска.