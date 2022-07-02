ЗАМАНА - Концерт «Фестивальные открытки» прошел в Махачкале

Концерт «Фестивальные открытки» прошел в Махачкале

Автор
02 июля, 2022. Суббота 16:10
|||
Концерт «Фестивальные открытки» прошел в Махачкале

В рамках XX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» на площадке перед Аварским театром провели концерт «Фестивальные открытки», информирует пресс-служба.

Концерт «Фестивальные открытки» прошел в Махачкале
Культура

Фольклорная группа «Ритм Индии» из Индии продемонстрировала свою народную культуру. Также зрители с энтузиазмом встретили номера ансамбля крымско-татарского танца «ATESH».

«Наш ансамбль приехал в Дагестан в первый раз. Нас прекрасно приняли, здесь крайне гостеприимные жители и невероятная природа. Мы представляем крымско-татарские национальные танцы, в которых мы демонстрируем свою культуру и обычаи. Этим и фестиваль нам нравится, что здесь есть возможность увидеть культуру других наций», – заметил руководитель ансамбля из Крыма Мидат Халилов.

Последним номером стало выступление ансамбля песни и танца «Сиверко» из Архангельска.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top