ЗАМАНА - Вышел тизер 3 сезона "Королевства" Ларса фон Триера

Вышел тизер 3 сезона "Королевства" Ларса фон Триера

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01 июля, 2022. Пятница 00:54
Zentropa Productions/YouTube|||
Вышел тизер 3 сезона &quot;Королевства&quot; Ларса фон Триера

Киностудия Ларса фон Триера Zentropa опубликовала первый трейлер 3 сезона сериала «Королевство». В нем актриса Бодиль Йергенсен подходит к воротам современной больницы, которую построили на месте госпиталя «Королевство» из первых 2-х сезонов.

Сужет повествует о пожилой женщине Карен, которая ходит во сне и однажды оказывается перед больницей. Внутри ей придется столкнуться с призраками, найти ответы на тайны прошлых сезонов и спасти «Королевство» от разрушения.

К своим персонажам вернутся следующие актеры: Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк и Удо Кир. К касту присоединятся Николас Бро и Ларс Миккельсен. 

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