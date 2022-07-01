Сужет повествует о пожилой женщине Карен, которая ходит во сне и однажды оказывается перед больницей. Внутри ей придется столкнуться с призраками, найти ответы на тайны прошлых сезонов и спасти «Королевство» от разрушения.
К своим персонажам вернутся следующие актеры: Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк и Удо Кир. К касту присоединятся Николас Бро и Ларс Миккельсен.
Вышел тизер 3 сезона "Королевства" Ларса фон Триера
- Автор Дарья
- 01 июля, 2022. Пятница 00:54
Киностудия Ларса фон Триера Zentropa опубликовала первый трейлер 3 сезона сериала «Королевство». В нем актриса Бодиль Йергенсен подходит к воротам современной больницы, которую построили на месте госпиталя «Королевство» из первых 2-х сезонов.
Сужет повествует о пожилой женщине Карен, которая ходит во сне и однажды оказывается перед больницей. Внутри ей придется столкнуться с призраками, найти ответы на тайны прошлых сезонов и спасти «Королевство» от разрушения.
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