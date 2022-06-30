ЗАМАНА - 29 июня в Дагестане открылась Ярмарка мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья»

29 июня в Дагестане открылась Ярмарка мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья»

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30 июня, 2022. Четверг 15:52
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29 июня в Дагестане открылась Ярмарка мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья»

Вчера, 29 июня, в Дагестане начала свою работу Ярмарка мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья».

29 июня в Дагестане открылась Ярмарка мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья»
Культура

В рамках ярмарки мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья» прошел концерт фольклорных хореографических коллективов. В нем поучаствовали творческие коллективы из городов Махачкала, Хасавюрт, Дахадаевского, Казбековского, Хасавюртовского, Цумадинского, Цунтинского, Новолакского, Унцукульского районов, а также гости – творческие группы из Башкортостана, Марий Эла и Ингушетии. Участники мероприятия показали яркие хореографические, музыкальные и инструментальные номера, рассказали посредством танца о своем народе и традициях.

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