В рамках ярмарки мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья» прошел концерт фольклорных хореографических коллективов. В нем поучаствовали творческие коллективы из городов Махачкала, Хасавюрт, Дахадаевского, Казбековского, Хасавюртовского, Цумадинского, Цунтинского, Новолакского, Унцукульского районов, а также гости – творческие группы из Башкортостана, Марий Эла и Ингушетии. Участники мероприятия показали яркие хореографические, музыкальные и инструментальные номера, рассказали посредством танца о своем народе и традициях.
29 июня в Дагестане открылась Ярмарка мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья»
- Автор Дарья
- 30 июня, 2022. Четверг 15:52
Вчера, 29 июня, в Дагестане начала свою работу Ярмарка мастеров России в Дагестане «Мастера и подмастерья».
Последнее от Дарья
- Дагестанские депутаты проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О поправках к Конституции РД»
- В Дагестане появится Единая ресурсоснабжающая организация
- Глава РД: «Не мы устанавливали границы Дагестана и не нам их разрушать»
- Сергей Меликов: «Во все тяжелые для страны времена дагестанцы вставали на защиту Отечества»
- За последние 24 часа в Дагестане выявлено 6 фактов хранения и продажи наркотиков