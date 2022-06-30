Как она информирует, съемки ленты не начнутся, пока авторы не определятся с новым направлением развития франшизы и новым подходом. «Это будет „переизобретение“ Бонда. И на это необходимо время. Думаю, что съёмки стартуют как минимум через 2 года», — заметила Брокколи.
Съемки следующей ленты о Джеймсе Бонде стартуют не раньше, чем через 2 года
- Автор Дарья
- 30 июня, 2022. Четверг 01:35
Новую картину о секретном агенте Джеймсе Бонде начнут снимать не менее, чем через 2 года. Об этом заявляет продюсер легендарной киносерии Барбара Брокколи.
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