Съемки следующей ленты о Джеймсе Бонде стартуют не раньше, чем через 2 года

Автор Дарья |||

Новую картину о секретном агенте Джеймсе Бонде начнут снимать не менее, чем через 2 года. Об этом заявляет продюсер легендарной киносерии Барбара Брокколи.