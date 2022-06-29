ЗАМАНА - Стивен Кинг рассказал, как ушел из кинотеатра во время просмотра «Трансформеров»

Стивен Кинг рассказал, как ушел из кинотеатра во время просмотра «Трансформеров»

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29 июня, 2022. Среда 14:08
ew.com|||
Стивен Кинг рассказал, как ушел из кинотеатра во время просмотра «Трансформеров»

Популярный писатель Стивен Кинг рассказал о единственной кинокартине, которую он не смог досмотреть до конца, пишет "Газета.ру", ссылаясь на ComicBook.

Стивен Кинг рассказал, как ушел из кинотеатра во время просмотра «Трансформеров»
Культура

«Во взрослом возрасте я ушел только с одной ленты: «Трансформеры», — заявил король ужасов. Он ушел из зала прямо во время сеанса и не стал досматривать блокбастер.

Писатель в своем Twitter спросил подписчиков, какие картины они покинули, не досмотрев до конца. Среди вариантов были фильмы культовой классики, лауреаты кинопремий, а также экранизации книг самого Стивена Кинга.

Новый фильм «Трансформеров» под названием «Трансформеры: Восхождение Звероботов» появится на больших экранах 9 июня 2023 года.

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