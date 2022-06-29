Стивен Кинг рассказал, как ушел из кинотеатра во время просмотра «Трансформеров»

Популярный писатель Стивен Кинг рассказал о единственной кинокартине, которую он не смог досмотреть до конца, пишет "Газета.ру", ссылаясь на ComicBook.

«Во взрослом возрасте я ушел только с одной ленты: «Трансформеры», — заявил король ужасов. Он ушел из зала прямо во время сеанса и не стал досматривать блокбастер.

Писатель в своем Twitter спросил подписчиков, какие картины они покинули, не досмотрев до конца. Среди вариантов были фильмы культовой классики, лауреаты кинопремий, а также экранизации книг самого Стивена Кинга.

Новый фильм «Трансформеров» под названием «Трансформеры: Восхождение Звероботов» появится на больших экранах 9 июня 2023 года.