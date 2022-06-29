ЗАМАНА - Региональный съезд горянок прошел в Дагестане

Региональный съезд горянок прошел в Дагестане

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29 июня, 2022. Среда 13:45
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Региональный съезд горянок прошел в Дагестане

Вчера, 28 июня, в историческом музее «Россия - Моя история» провели региональный съезд девушек-горянок «Я дочь Дагестана, Великой России!», посвящённый 90-летию дагестанской поэтессы Фазу Алиевой.

Региональный съезд горянок прошел в Дагестане
Культура

Мероприятие прошло при поддержке Союза женщин региона совместно Миннаца региона.

Региональный съезд девушек-горянок стартовал с насыщенной концертной программы, чтением стихов на родных языках и показа картины ГТРК «Дагестан», посвященной Фазу Алиевой.

С основным докладом на региональном съезде выступила председательница Союза женщин республики Интизар Мамутаева. В своем обращении она рассказывала о работе Союза женщин и о большом вкладе Фазу Алиевой в сообщество. Она поделилась воспоминаниями о поэтессе и заметила, что Союз женщин региона в нынешние дни объединяет тысячи дагестанок.

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