Региональный съезд горянок прошел в Дагестане

Мероприятие прошло при поддержке Союза женщин региона совместно Миннаца региона.

Региональный съезд девушек-горянок стартовал с насыщенной концертной программы, чтением стихов на родных языках и показа картины ГТРК «Дагестан», посвященной Фазу Алиевой.



С основным докладом на региональном съезде выступила председательница Союза женщин республики Интизар Мамутаева. В своем обращении она рассказывала о работе Союза женщин и о большом вкладе Фазу Алиевой в сообщество. Она поделилась воспоминаниями о поэтессе и заметила, что Союз женщин региона в нынешние дни объединяет тысячи дагестанок.