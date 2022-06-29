2 сезон «Харли Квинн» вышел в июне 2020 года, когда Харли и Ядовитый Плющ уехали вместе после несостоявшейся свадьбы последней. Сюжетные детали нового сезона пока не раскрываются. Первые серии покажут на Comic-Con 2022 в Сан-Диего, который будет идти с 21 по 24 июля.
Вышел тизер 3 сезона мультсериала «Харли Квинн»
- Автор Дарья
- 29 июня, 2022. Среда 09:51
Стриминговая площадка HBO Max опубликовала тизер 3 сезона мультсериала «Харли Квинн», дату релиза которого представители компании объявили совсем недавно. Премьера пройдет совсем скоро: 28 июля.
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