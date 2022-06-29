ЗАМАНА - «Амедиатека» продолжит выпуск новых серий «поставленных на паузу» шоу

«Амедиатека» продолжит выпуск новых серий «поставленных на паузу» шоу

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29 июня, 2022. Среда 09:10
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«Амедиатека» продолжит выпуск новых серий «поставленных на паузу» шоу

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» собирается и дальше радовать поклонников современных шоу новыми сериалами, из-за политических причин «поставленных на паузу».

«Амедиатека» продолжит выпуск новых серий «поставленных на паузу» шоу
Культура

Например, на портале выйдет 4 сезон «Мира Дикого Запада», который уже давно ждут фанаты. Также «Амедиатека» выпустила две новые серии популярного сериала «Наш флаг означает смерть».

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