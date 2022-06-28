ЗАМАНА - В Дагестан приедут лучшие мастера народного творчества

В Дагестан приедут лучшие мастера народного творчества

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28 июня, 2022. Вторник 09:23
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В Дагестан приедут лучшие мастера народного творчества

Лучшие мастера народных промыслов приедут на выставку в Дагестан с 29 июня по 2 июля. 

В Дагестан приедут лучшие мастера народного творчества
Культура

 

   Фольклорные группы, мастера и коллективы народного творчества приедут в регион из  Башкортостана, Марий Эл, республик Северного Кавказа, Ханты-Мансийск и т.д. 

Ярмарка «Мастера и подмастерья» пройдет на разных площадках Дагестана. 

 

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