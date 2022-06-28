Фольклорные группы, мастера и коллективы народного творчества приедут в регион из Башкортостана, Марий Эл, республик Северного Кавказа, Ханты-Мансийск и т.д.
Ярмарка «Мастера и подмастерья» пройдет на разных площадках Дагестана.
Лучшие мастера народных промыслов приедут на выставку в Дагестан с 29 июня по 2 июля.
Фольклорные группы, мастера и коллективы народного творчества приедут в регион из Башкортостана, Марий Эл, республик Северного Кавказа, Ханты-Мансийск и т.д.
Ярмарка «Мастера и подмастерья» пройдет на разных площадках Дагестана.
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