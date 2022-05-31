ЗАМАНА - Танцоры ансамбля «Лезгинка» сразятся за «королевский» титул на фестивале «Таврида. АРТ»

Танцоры ансамбля «Лезгинка» сразятся за «королевский» титул на фестивале «Таврида. АРТ»

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31 мая, 2022. Вторник 16:41
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Танцоры ансамбля «Лезгинка» сразятся за «королевский» титул на фестивале «Таврида. АРТ»

В рамках фестиваля «Таврида. АРТ» группы и сольные исполнители кавказских танцев будут сражаться за звание «короля» лезгинки в конкурсе, который пройдет при поддержке арт-кластера «Таврида», информирует пресс-служба Росмолодежи.

Танцоры ансамбля «Лезгинка» сразятся за «королевский» титул на фестивале «Таврида. АРТ»
Культура

«Короли лезгинки» – творческий конкурс, в котором участники из разных уголков России демонстрируют свои танцевальные традиции и борются за «королевский» титул.

«Лезгинка – один из самых популярных танцев народов России. До сих пор не утихают споры о том, кто был ее автором, где танец зародился, кто лучше его исполняет. Мы решили, что площадка фестиваля «Таврида.АРТ» – подходящее место, дабы оставить споры в прошлом и в творческом состязании побороться за звание самого лучшего танцора», – заявляет продюсер мероприятия «Таврида.АРТ» Виктория Чаплинская.

В мероприятии поучаствуют танцевальные коллективы составом от 4 до 12 человек и сольные исполнители, профессионалы и любители, в возрасте от 18 до 30 лет. Чтобы поучаствовать, нужно отправить заявку до 20 июня и видеотизер своего номера на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

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