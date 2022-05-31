Дагестанские дети могут перевоплотиться в любимых героев «Союзмультфильма»

Ко Дню защиты детей и 86-летию кинокомпании «Союзмультфильм» начался флешмоб «Ты – мультгерой!», в котором дети смогут попробовать себя в роли любимых героев «Союзмультфильма», информирует пресс-служба студии.

Принять участие в конкурсе может каждый ребенок, начиная с детсада. Для этого нужно сделать фотографию или снять ролик в образе любого героя «Союзмультфильма», опубликовать на своей странице ВКонтакте с хештегом #я_в_Союзмультфильме и отметить группу кинокомпании.

Авторам лучших работ вручат специальный приз – интересную экскурсию по компании «Союзмультфильм». Дети познакомятся с творческим коллективом и увидят, как создаются анимационные картины. Поездку и все расходы оплатят сами организаторы.

Самые активные ребята получат один из трех подарочных наборов: настольную игру «Имаджинариум» с персонажами мультфильмов и фирменные толстовки.