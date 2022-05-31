Принять участие в конкурсе может каждый ребенок, начиная с детсада. Для этого нужно сделать фотографию или снять ролик в образе любого героя «Союзмультфильма», опубликовать на своей странице ВКонтакте с хештегом #я_в_Союзмультфильме и отметить группу кинокомпании.
Авторам лучших работ вручат специальный приз – интересную экскурсию по компании «Союзмультфильм». Дети познакомятся с творческим коллективом и увидят, как создаются анимационные картины. Поездку и все расходы оплатят сами организаторы.
Самые активные ребята получат один из трех подарочных наборов: настольную игру «Имаджинариум» с персонажами мультфильмов и фирменные толстовки.