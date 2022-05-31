ЗАМАНА - Режиссер Карен Шахназаров планировал снять Джонни Деппа в одном из своих фильмов

Режиссер Карен Шахназаров планировал снять Джонни Деппа в одном из своих фильмов

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31 мая, 2022. Вторник 11:13
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Режиссер Карен Шахназаров планировал снять Джонни Деппа в одном из своих фильмов

Известный режиссер Карен Шахназаров дал большое интервью Ксении Собчак в ее авторском шоу «Осторожно, Собчак!». Он заявил, что собирался позвать актера Джонни Деппа сыграть в его фильме.

Режиссер Карен Шахназаров планировал снять Джонни Деппа в одном из своих фильмов
Культура

Голливудский актер мог бы сыграть роль англичанина. «У меня была роль для него. Считаю, что Депп бы согласился», — заметил режиссер. Шахназаров добавил, что из современных блокбастеров ему нравится серия «Пираты Карибского моря», в которой главную роль сыграл Джонни Депп.

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