ЗАМАНА - В Театре поэзии прошла лекция философа Евгения Голика

В Театре поэзии прошла лекция философа Евгения Голика

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30 мая, 2022. Понедельник 17:00
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В Театре поэзии прошла лекция философа Евгения Голика В Театре поэзии прошла лекция философа Евгения Голика

В Театре поэзии прошла лекция «Европейский проект» участника Философского общества и Союза художников РФ Евгения Голика, чья персональная выставка «Архаика» ранее проходила в галерее Дома поэзии, информирует пресс-служба театра.

В Театре поэзии прошла лекция философа Евгения Голика
Культура

Лекция была посвящена философии истории, эпистемологии, методологии и философии языка. Специалист отметил, что тема «Европа и Европейский проект» связана не только с западной или с европейской культурой.

«На Западе Европейский проект шаг за шагом сворачивается и закрывается, но возможно, что к нему еще вернутся. Или Европейский проект реализуется в какой-нибудь другой стране, которая не относится к западным», – заметил философ.

На мероприятии собравшиеся обсудили методологию и философию языка, исследование знаний и обоснованных убеждений, а также философию истории. Эксперт также объявил о своей новой лекции.

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