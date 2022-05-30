В Театре поэзии прошла лекция философа Евгения Голика

Лекция была посвящена философии истории, эпистемологии, методологии и философии языка. Специалист отметил, что тема «Европа и Европейский проект» связана не только с западной или с европейской культурой.

«На Западе Европейский проект шаг за шагом сворачивается и закрывается, но возможно, что к нему еще вернутся. Или Европейский проект реализуется в какой-нибудь другой стране, которая не относится к западным», – заметил философ.

На мероприятии собравшиеся обсудили методологию и философию языка, исследование знаний и обоснованных убеждений, а также философию истории. Эксперт также объявил о своей новой лекции.