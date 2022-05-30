Дагестанский культурный центр в Свердловской области оплатил премьеру фильма «Аманат»

Перед началом ленты прошел брифинг. «У российских народов общая история, которая уходит корнями глубоко в века. И бесценен сегодня выход картины “Аманат”, что переводится, как доверие, для познания того, как создавалась наша великая страна – Россия. Наше единство, наша сила! И сейчас мы ознакомимся еще с одной страницей истории воссоединения наших братских народов на примере Дагестана и России», – подчеркнул заместитель руководителя Минкультуры Роман Дорохин. Представитель Чеченской республики заметил символичность того, что презентация ленты прошла в юбилейный год – 225-летия Имама Шамиля. «В эти дни в честь Имама Шамиля в селе Кенхи (ЧР) празднично открылась мечеть. Это неразделимая история братских республик – Чечни и Дагестана», – отметил Беслан Тамаев.