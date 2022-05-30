Первая лента, вышедшая в 1986 году, получила оценку немного хуже — ей зрители поставили «A». «Мэверик» также получил положительные комментарии от критиков — сейчас у фильма 97% «свежести» на Rotten Tomatoes со средней оценкой 8.2 из 10.
На больших экранах «Топ Ган: Мэверик» появился 25 мая.
«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом получил высшую зрительскую оценку
- Автор Дарья
- 30 мая, 2022. Понедельник 01:44
«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли получил от зрителей оценку «A+» на сайте CinemaScore. Это самый лучший возможный результат на портале.
Первая лента, вышедшая в 1986 году, получила оценку немного хуже — ей зрители поставили «A». «Мэверик» также получил положительные комментарии от критиков — сейчас у фильма 97% «свежести» на Rotten Tomatoes со средней оценкой 8.2 из 10.
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