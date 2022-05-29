ЗАМАНА - В Театре поэзии провели юбилейный вечер поэта Марины Ахмедовой-Колюбакиной

В Театре поэзии провели юбилейный вечер поэта Марины Ахмедовой-Колюбакиной

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29 мая, 2022. Воскресенье 13:41
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В Театре поэзии провели юбилейный вечер поэта Марины Ахмедовой-Колюбакиной

В минувший четверг, 26 мая в Театре поэзии состоялся творческий вечер «В кругу друзей» к юбилею народного поэта Дагестана Марины Ахмедовой.

В Театре поэзии провели юбилейный вечер поэта Марины Ахмедовой-Колюбакиной
Культура

Марина Анатольевна Ахмедова (Колюбакина) – поэт, переводчик, публицист.

Марина Ахмедова родилась 5 января 1952 года на Урале, в городе Челябинске, в семье русских инженеров. Детство и юность прошли на Украине, в городе Харькове. Стихи начала писать в шестилетнем возрасте. Училась на филологическом факультете Челябинского Государственного педагогического института. В 1977 году закончила Литературный институт им. Горького в Москве. С 1980 года работает в Союзе писателей Дагестана (более 20 лет – заместителем председателя Правления СП РД). Была ответственным редактором ежемесячной газеты «Литературный Дагестан» и учредителем издательства «Дагестанский писатель». Ныне – редактор русского выпуска республиканского детского журнала «Соколёнок».
Член Союза писателей СССР. Член Союза журналистов России.

В начале творческой встречи заместитель министра культуры РД Мурад Гаджиев поздравил Марину Ахмедову и вручил ей Приветственный адрес и Благодарность Министерства культуры РД.

В юбилейном вечере приняли участие и выступили народные поэты и писатели Дагестана Шейит-Ханум Алишева, Залму Батирова, Аминат Абдулманапова, Сувайнат Кюребекова и многие другие. Со сцены прозвучали стихи Марины Ахмедовой в исполнении артистов Театра поэзии, участников литературного клуба «Журавлик» под руководством Сейранат Абдулаевой. Также прозвучали песни в исполнении артистов Алексея Тимохина, Дианы Октавиан, Дениса Федоренко, поэта Ильяса Магомедова. Со словами благодарности выступил сын Марины Ахмедовой-Колюбакиной, публицист, поэт, переводчик Мурад Ахмедов.

На экране также были показаны видеообращения с поздравлениями от председателя Союза писателей России Николая Иванова, первого секретаря Союза писателей Геннадия Иванова, писателя Ольги Прилуцкой и архивные кадры, где о личности и творчестве Марины Ахмедовой высказываются народные поэты Дагестана Расул Гамзатов и Фазу Алиева.

Вела вечер заместитель директора Театра поэзии по творческой части, заслуженный деятель искусств РД Ариза Батырова.

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