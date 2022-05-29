ЗАМАНА - Студенты ДГУ стали призерами Всероссийской студенческой весны-2022

Студенты ДГУ стали призерами Всероссийской студенческой весны-2022

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29 мая, 2022. Воскресенье 02:14
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Студенты ДГУ стали призерами Всероссийской студенческой весны-2022 Студенты ДГУ стали призерами Всероссийской студенческой весны-2022

Учащиеся ДГУ привезли 4 вторых места со Всероссийской студенческой весны-2022. Фестиваль проходил в городе Самаре и собрал более 5000 студентов со всех регионов страны, информирует пресс-служба университета.

Студенты ДГУ стали призерами Всероссийской студенческой весны-2022
Культура

Призовые места выиграли Вокальный ансамбль ДГУ в большом составе, Вокальный ансамбль вуза в малом составе, Наида Алиева – народный вокал соло, и Магомед Абдуллаев с авторской песней соло. Хореографический ансамбль дагестанского университета «Мой Дагестан» стал участником гала-концерта фестиваля.

В конференц-зале вуза прошла встреча участников мероприятия с ректором ДГУ Муртазали Рабадановым, проректором по воспитательной работе Заремой Гусейхановой и председателем профкома Нухкади Рабазановым.

«Это крайне хороший результат. Вы огромные молодцы. Это еще раз демонстрирует, что развитие творчества в нашем университете достигает высокого уровня. Желаю, дабы в будущем планка становилась только выше, а мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку», – отметил ректор ДГУ.

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