Сергей Меликов принял участие в праздновании Дня пограничника

Открытие официальной части мероприятия стартовало с приветственной речи лидера пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану, генерал-лейтенанта Андрея Карпенко.

«Наша профессия такова, что именно нас отечество отправило прикрывать эти первые метры нашей родной земли. Пребывая на страже рубежей родины, необходимо быть в строю, плечом к плечу, имея горячее сердце и холодный ум», – подчеркнул он, после чего зачитал поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.