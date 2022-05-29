ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в праздновании Дня пограничника

Сергей Меликов принял участие в праздновании Дня пограничника

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29 мая, 2022. Воскресенье 01:10
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Сергей Меликов принял участие в праздновании Дня пограничника

Вчера, 28 мая, в Русском театре Махачкалы провели праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня пограничника. В нем поучаствовал руководитель РД Сергей Меликов.

Сергей Меликов принял участие в праздновании Дня пограничника
Культура

Открытие официальной части мероприятия стартовало с приветственной речи лидера пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану, генерал-лейтенанта Андрея Карпенко.

«Наша профессия такова, что именно нас отечество отправило прикрывать эти первые метры нашей родной земли. Пребывая на страже рубежей родины, необходимо быть в строю, плечом к плечу, имея горячее сердце и холодный ум», – подчеркнул он, после чего зачитал поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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