ЗАМАНА - В Каспийске прошел концерт ко Дню пограничника

В Каспийске прошел концерт ко Дню пограничника

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28 мая, 2022. Суббота 21:10
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В Каспийске прошел концерт ко Дню пограничника

В Каспийске провели концерт, посвященный Дню пограничника, предварявшего организацию одного из этапов патриотического концертного тура «ZA ВМФ» в поддержку отечественной армии, участвующей в военной спецоперации на Украине.

В Каспийске прошел концерт ко Дню пограничника
Культура

Мероприятие прошло на центральной площади города.

Стоит заметить, что концертный тур провели и в Севастополе, Калининграде, Владивостоке, а теперь пришла очередь Каспийска, в котором находится база Каспийской флотилии. Об этом и не только рассказал генпродюсер проекта, заслуженный артист РФ Денис Майданов.

«Проект проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а в республике он прошел благодаря помощи Сергея Меликова. Мероприятия проходят в тот период, когда мы празднуем дни российских флотов. Мы уже выступили в Севастополе – день черноморского флота, в Калининграде – день Балтийского флота, во Владивостоке – день Тихоокеанского флота, а сейчас на очереди – Каспийск – день Каспийской флотилии. Завершим мы свой тур 1 июня в Североморске, в день Северного флота. От всей души поздравляю всех дагестанцев с днем пограничника. Наши концерты носят большой объединяющий характер», – заявил Майданов.

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