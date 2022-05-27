Она организована Минкультуры Дагестана, Региональным домом народного творчества совместно с Республиканским учебно-методическим центром, администрацией и Управлением культуры Махачкалы.
В рамках выставки будут представлены картины, на которых запечатлены портреты Петра I, корабли, уроки в морской академии, а также этапы формирования военно-морского флота России. В экспозицию выставки входят рисунки учеников детских школ искусств, художественных и общеобразовательных школ из разных районов региона.
Выставку можно посмотреть 1 июня, она откроется в 11:00 часов.