Выставка рисунков «Корабли Петра» пройдет в Махачкале

В Международный день защиты детей пройдет выставка рисунка «Корабли Петра», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I, информирует пресс-служба Регионального дома народного творчества.

Она организована Минкультуры Дагестана, Региональным домом народного творчества совместно с Республиканским учебно-методическим центром, администрацией и Управлением культуры Махачкалы.



В рамках выставки будут представлены картины, на которых запечатлены портреты Петра I, корабли, уроки в морской академии, а также этапы формирования военно-морского флота России. В экспозицию выставки входят рисунки учеников детских школ искусств, художественных и общеобразовательных школ из разных районов региона.

Выставку можно посмотреть 1 июня, она откроется в 11:00 часов.