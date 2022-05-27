ЗАМАНА - Выставка рисунков «Корабли Петра» пройдет в Махачкале

Выставка рисунков «Корабли Петра» пройдет в Махачкале

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27 мая, 2022. Пятница 16:30
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Выставка рисунков «Корабли Петра» пройдет в Махачкале

В Международный день защиты детей пройдет выставка рисунка «Корабли Петра», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I, информирует пресс-служба Регионального дома народного творчества.

Выставка рисунков «Корабли Петра» пройдет в Махачкале
Культура

Она организована Минкультуры Дагестана, Региональным домом народного творчества совместно с Республиканским учебно-методическим центром, администрацией и Управлением культуры Махачкалы.

В рамках выставки будут представлены картины, на которых запечатлены портреты Петра I, корабли, уроки в морской академии, а также этапы формирования военно-морского флота России. В экспозицию выставки входят рисунки учеников детских школ искусств, художественных и общеобразовательных школ из разных районов региона.

Выставку можно посмотреть 1 июня, она откроется в 11:00 часов.

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