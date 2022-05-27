Заместитель генерального директора музея Амирбек Абдуллабеков вручил благодарственные письма артистам Государственного оркестра народных инструментов РД и Государственного ансамбля танца региона «Каспий» за активную поддержку мероприятия и совместную работу. За организацию мастер-классов были награждены также мастера народных промыслов по ковроткачеству, вышивке, резьбе по дереву, живописи и ювелирному делу.
Музей «Дагестанский аул» поблагодарил участников акции «Ночь музеев»
- Автор Дарья
- 27 мая, 2022. Пятница 14:51
Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул» вручил благодарственные письма участникам всероссийской акции «Ночь музеев», информирует пресс-служба учреждения.
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