Музей «Дагестанский аул» поблагодарил участников акции «Ночь музеев»

Заместитель генерального директора музея Амирбек Абдуллабеков вручил благодарственные письма артистам Государственного оркестра народных инструментов РД и Государственного ансамбля танца региона «Каспий» за активную поддержку мероприятия и совместную работу. За организацию мастер-классов были награждены также мастера народных промыслов по ковроткачеству, вышивке, резьбе по дереву, живописи и ювелирному делу.