ЗАМАНА - Музей «Дагестанский аул» поблагодарил участников акции «Ночь музеев»

Музей «Дагестанский аул» поблагодарил участников акции «Ночь музеев»

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27 мая, 2022. Пятница 14:51
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Музей «Дагестанский аул» поблагодарил участников акции «Ночь музеев» Музей «Дагестанский аул» поблагодарил участников акции «Ночь музеев»

Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул» вручил благодарственные письма участникам всероссийской акции «Ночь музеев», информирует пресс-служба учреждения.

Музей «Дагестанский аул» поблагодарил участников акции «Ночь музеев»
Культура

Заместитель генерального директора музея Амирбек Абдуллабеков вручил благодарственные письма артистам Государственного оркестра народных инструментов РД и Государственного ансамбля танца региона «Каспий» за активную поддержку мероприятия и совместную работу. За организацию мастер-классов были награждены также мастера народных промыслов по ковроткачеству, вышивке, резьбе по дереву, живописи и ювелирному делу.

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