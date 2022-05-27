На сервисе можно посмотреть 7 серий из 9 длительностью от 60 минут. Самой длинной является 7 серия, которая называется «Массовое убийство в лаборатории Хоукинса» — она идет 98 минут.
На Netflix вышел 4 сезон сериала «Очень странные дела»
- Автор Дарья
- 27 мая, 2022. Пятница 14:16
На стриминговой площадке Netflix стали доступны для просмотра новые эпизоды шоу «Очень странные дела» (Stranger Things).
Финальные эпизоды 4 сезона выйдут на Netflix 1 июля. До этого режиссеры Мэтт Даффер и Росс Даффер говорили о том, что последняя серия будет идти примерно 2 часа, так как им необходимо многое рассказать перед 5 сезоном, который станет завершающим.
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