На сервисе можно посмотреть 7 серий из 9 длительностью от 60 минут. Самой длинной является 7 серия, которая называется «Массовое убийство в лаборатории Хоукинса» — она идет 98 минут.

Финальные эпизоды 4 сезона выйдут на Netflix 1 июля. До этого режиссеры Мэтт Даффер и Росс Даффер говорили о том, что последняя серия будет идти примерно 2 часа, так как им необходимо многое рассказать перед 5 сезоном, который станет завершающим.