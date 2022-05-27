Сериал повествует о событиях спустя 10 лет после Приказа 66 и перехода Энакина Скайуокера на Тёмную сторону Силы. Оби-Ван Кеноби живет на Татуине и приглядывает за малышом Люком Скайуокером, при этом он находится в розыске. Новые серии «Оби-Вана Кеноби» будут выходить на стриминговом сервисе каждую пятницу. В общем эпизодов будет 6.
На Disney+ вышли два первых эпизода «Оби-Вана Кеноби»
- Автор Дарья
- 27 мая, 2022. Пятница 10:44
Первые две серии шоу «Оби-Ван Кеноби» (Obi-Wan Kenobi) уже можно посмотреть на стриминговой площадке Disney+ — об этом стало известно благодаря официальной странице проекта в Twitter. Также авторы сериала поделились новым постером в атмосфере Татуина.
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