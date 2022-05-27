В 3 сезоне Кэти Сакхофф снова сыграет роль Бо-Катан Крайз: актриса сделала намек, что у её персонажа остались какие-то неулаженные дела. Что же до Розарио Доусон и её персонажа Асоки Тано, то с ними нас ждёт ещё одна встреча: ей посвятят свой личный сериал. Ученицу Энакина Скайуокера мы впервые увидели в анимационной работе «Звёздные войны: Войны клонов». До второго сезона «Мандалорца» она ни разу не появлялась в картинах с живыми актёрами. Сериал «Асока» также станет доступен для просмотра в 2023 году, на данный момент идут его съёмки.
Новый сезон «Мандалорца» выйдет в 2023 году, вместе с «Асокой»
- Автор Дарья
- 27 мая, 2022. Пятница 08:24
В ходе Star Wars Celebration авторы шоу «Мандалорец» сообщили, что новый сезон выйдет только в 2023 году. Премьера пройдет в феврале на стриминговой площадке Disney Plus. Первые два сезона выходили в 2019 и 2020 годах.
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