ЗАМАНА - Представители республиканских СМИ посетили выставку «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

Представители республиканских СМИ посетили выставку «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

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27 мая, 2022. Пятница 08:19
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Представители республиканских СМИ посетили выставку «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

Вчера, 26 мая, для дагестанских журналистов организовали экскурсию в Историческом музее «Россия — моя история», где идет выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости».

Представители республиканских СМИ посетили выставку «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»
Культура

Экскурсовод рассказал и привел примеры гостям об истинной работе НАТО, что было задумано изначально и к чему пришли в результате. «Спасибо, что посетили нашу экспозицию, через которую мы желаем донести до наших жителей и гостей исторические подробности агрессии и преступлений против человечества стран НАТО», — заявил руководитель музея Тимур Велиханов. В экскурсии также поучаствовали Юнкоры, узнавшие много правдивых фактов, что поможет им проанализировать историю стран, дабы правильно донести информацию о работе НАТО до ровесников.

Выставка будет открыта до конца июня, вход бесплатный.

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