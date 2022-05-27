Экскурсовод рассказал и привел примеры гостям об истинной работе НАТО, что было задумано изначально и к чему пришли в результате.
«Спасибо, что посетили нашу экспозицию, через которую мы желаем донести до наших жителей и гостей исторические подробности агрессии и преступлений против человечества стран НАТО», — заявил руководитель музея Тимур Велиханов.
В экскурсии также поучаствовали Юнкоры, узнавшие много правдивых фактов, что поможет им проанализировать историю стран, дабы правильно донести информацию о работе НАТО до ровесников.
Выставка будет открыта до конца июня, вход бесплатный.
Представители республиканских СМИ посетили выставку «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»
- Автор Дарья
- 27 мая, 2022. Пятница 08:19
Вчера, 26 мая, для дагестанских журналистов организовали экскурсию в Историческом музее «Россия — моя история», где идет выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости».
Экскурсовод рассказал и привел примеры гостям об истинной работе НАТО, что было задумано изначально и к чему пришли в результате.
«Спасибо, что посетили нашу экспозицию, через которую мы желаем донести до наших жителей и гостей исторические подробности агрессии и преступлений против человечества стран НАТО», — заявил руководитель музея Тимур Велиханов.
В экскурсии также поучаствовали Юнкоры, узнавшие много правдивых фактов, что поможет им проанализировать историю стран, дабы правильно донести информацию о работе НАТО до ровесников.
Последнее от Дарья
- Новый сезон «Мандалорца» выйдет в 2023 году, вместе с «Асокой»
- Салман Дадаев назвал причину приостановки реконструкции проспекта Имама Шамиля
- Две новые школы взамен сгоревших построят в Цунтинском районе
- Правительство Дагестана контролирует строительство дорог в объезд Махачкалы, Хасавюрта и Дербента
- «Забытые» игры для детей пройдут в Махачкале