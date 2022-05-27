Представители республиканских СМИ посетили выставку «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

Экскурсовод рассказал и привел примеры гостям об истинной работе НАТО, что было задумано изначально и к чему пришли в результате. «Спасибо, что посетили нашу экспозицию, через которую мы желаем донести до наших жителей и гостей исторические подробности агрессии и преступлений против человечества стран НАТО», — заявил руководитель музея Тимур Велиханов. В экскурсии также поучаствовали Юнкоры, узнавшие много правдивых фактов, что поможет им проанализировать историю стран, дабы правильно донести информацию о работе НАТО до ровесников.



Выставка будет открыта до конца июня, вход бесплатный.



